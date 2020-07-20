У Києві послаблюють карантин: коли запрацюють дитячі санаторії

Київ із 21 липня в межах послаблення карантину відновить роботу шести муніципальних санаторних закладів для дітей.

Про це написав мер столиці України Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook. Він показав відео з одного із санаторіїв (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"З 21 липня ми відновлюємо роботу шести муніципальних санаторних закладів для дітей. І з 27 липня столичні дітлахи, які цього потребують, зможуть розпочати реабілітацію та лікування. Цей тиждень потрібен санаторіям для оформлення путівок", – підкреслив Кличко.

Мер столиці відзначив, що зазначені заклади працюватимуть із дотриманням суворих санітарних правил та регламентів і будуть заповненими лише на 50%.

"Днями перевірили готовність до відновлення роботи після карантину дитячого санаторію "Орлятко" у Ворзелі. Він має гастроентерологічний та ортопедичний профіль. Заклад частково відремонтували, утеплили, закупили спортивний інвентар, медичне обладнання та меблі", – додав він.

Також Кличко написав, що цьогоріч планується відкриття ще двох відділень для реабілітації дітей із кардіоревматологічними захворюваннями – у санаторії "Лісова поляна" – та ендокринологічними захворюваннями – у санаторії "Ялинка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на ранок 20 липня зафіксували 6961 підтверджений випадок COVID-19. За минулу добу захворювання виявили в 77 мешканців столиці.