У Києві послабили карантин: за якими правилами працюватимуть кафе, ресторани і готелі
Київська міська державна адміністрація опублікувала правила роботи кафе і ресторанів у приміщеннях, готелів, басейнів, а також проведення масових заходів, що було дозволено у столиці у межах послаблення карантину.
Як написала пресслужба КМДА на своєму сайті, вказані заклади мають дотримуватися низки вимог, затверджених у розпорядженні керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації №58.
Правила роботи закладів харчування:
Заклади харчування повинні забезпечити маркування для дотримання дистанції у чергах, відстань між столами не менше 1,5 м.
Дозволяється розміщення не більш як чотирьох клієнтів за одним столом, а також відокремлення частини стола перегородкою, що унеможливлює контакт між гостями.
Меню має бути розміщене для безконтактного ознайомлення біля входу, місця прийняття замовлення або на столах – із матеріалу, що дозволяє обробку дезінфекційним засобом. Також воно може бути одноразовим паперовим.
У закладах громадського харчування, які здійснюють обслуговування у приміщенні, заборонено вхід клієнтів без супроводу працівника.
Не дозволяється проведення бенкетів, інших заходів, у яких беруть участь більше 10 осіб.
Заборонені робота дитячих кімнат, зон самообслуговування, а також приготування їжі на відкритих кухнях, якщо вони не відгороджені від відвідувачів перегородкою.
У закладах швидкого харчування страви, напої, підноси та столові прибори мають видаватися на прохання відвідувача.
Правила проведення масових заходів:
Проведення культурно-мистецьких масових заходів дозволено, але без фан-зон і за умови присутності не більше однієї особи на 5 кв. м у приміщенні або на огородженій території.
Перевірку квитків рекомендовано здійснювати безконтактним способом, а для уникнення черг – збільшити кількість пунктів вхідного контролю.
Відвідувачі повинні весь час перебувати у масках чи респіраторах.
Відстань між місцями для сидіння має бути не менше ніж 1,5 м.
У залах зі стаціонарним розміщенням місць для сидіння гостей повинні розміщувати із вільним місцем поруч, спереду та позаду.
Правила роботи басейнів:
Функціонування басейнів дозволяється для індивідуального відвідування.
Також їх можуть відвідувати вихованці спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки, учні-студенти закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання навчально-тренувальних груп другого року навчання та старше (із дотриманням протиепідемічних обмежень).
Правила роботи готелів та інших закладів розміщення:
Заклади розміщення мають забезпечити можливість онлайн-реєстрації для уникнення черг на рецепції, а ще – вжити заходів для уникнення скупчення відвідувачів у холах, вестибюлях, ліфтах (не більше однієї особи на 5 кв. м).
Під час перебування у номері чи кімнаті відвідувачі мають дотримуватися маскового режиму.
Організувати харчування рекомендовано за системою замовлень – за допомогою доставки до номерів – або в ресторанах за умови дотримання відстані у 1,5 м між столиками та розміщення за ними не більше як чотирьох осіб.
Пляжне обладнання, якщо воно є на території закладу, має бути розташоване з дотриманням принципу соціального дистанціювання.
У разі виявлення особи із симптомами гострого респіраторного захворювання її мають ізолювати в номері до отримання консультації медика.
Водночас у столиці продовжили діяти деякі інші обмеження.
У Києві заборонено:
Перебувати у громадських будинках і спорудах, у громадському транспорті без одягнутих масок або респіраторів.
Перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу.
Самовільно залишати місця самоізоляції та обсервації.
Проводити масові заходи за участю більше однієї особи на 5 кв.м.
Перетинати державний кордон іноземцям та особам без громадянства без полісу страхування витрат, пов’язаних із лікуванням COVID-19, обсервацією.
Відвідувати заклади освіти у групах більше 10 осіб (окрім ЗНО та іспитів).
Діяльність закладів дитячого оздоровлення та відпочинку.
Перевезення пасажирів у транспорті у кількості місць більшій, ніж кількість місць для сидіння.
Як повідомляв OBOZREVATEL, мер столиці Віталій Кличко заявив, що в місті в рамках послаблення карантину дозволять роботу цілої низки громадських закладів. За його словами, якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, то місто буде змушене повернутися до жорстких обмежень.