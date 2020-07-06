У Києві послабили карантин: кінотеатри і ресторани запрацювали на повну

У Києві з 6 липня ресторанам, закладам громадського харчування, кінотеатрам та театрам дозволили працювати після 22-ї години у межах послаблення карантину.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. За його словами, вони мають все одно дотримуватися санітарних норм і регламентів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста дозволила ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам працювати після 22-ї години", – наголосив Кличко, а на своїй сторінці у Telegram уточнив, що йдеться ще й про театри.

Водночас мер Києва зазначив, що робота розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів й надалі можливі лише до 22-ї години.

Пост Кличка Скриншот

Як повідомлявOBOZREVATEL, у Києві станом на 6 липня кількість заражених коронавірусом зросла до 5602 осіб. За минулу добу у столиці виявили 59 нових випадків COVID-19.