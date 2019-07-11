У Києві посилили покарання для порушників на дорогах: скільки і за що доведеться платити

У Києві з липня посилився контроль за порушниками правил паркування. Інспектори, які раніше тільки попереджали водіїв, уже почали штрафувати та навіть евакуйовувати автомобілі.
Передусім це стосується центру міста, де найбільша проблема з паркуванням, повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін.
"З липня інспектори, не припиняючи профілактичну роботу, перейшли до другого етапу діяльності – фіксації на фото й відео та винесення постанов про штрафи", – пояснив він.
Так, за порушення правил зупинки та стоянки автомобіля і розміщення авто в зоні дії знаків 3.34 і 3.35 потрібно заплатити штраф у розмірі 255 гривень.
Евакуація авто порушника
Faacebook Рахматуллін
За перешкоду дорожньому руху або створення загрози безпеці, зокрема зупинку ближче 30 м від зупинок громадського транспорту, на пішохідних переходах і ближче 10 м від них, зупинку ближче 10 м від виїздів, на перехрестях і в радіусі 10 метрів від них, а також у місцях, де створюється перешкода руху пішоходів, буде штраф у розмірі 510 гривень і тимчасова евакуація авто.
Як писав OBOZREVATEL, 10 липня в Києві почали евакуйовувати автомобілі, припарковані у заборонених місцях. Особлива увага приділяється авто, залишеним на смугах руху громадського транспорту.
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