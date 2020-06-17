У Києві посилили контроль за карантином: що загрожує порушникам

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що в столиці посилено контроль за дотриманням карантинних обмежень, та нагадав, що загрожує їх порушникам.

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На брифінгу очільник української столиці зазначив, що спеціально сформовані патрулі із представників різних органів влади щодня здійснюють рейди із перевірками в місцях скупчення людей (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Хочу звернути увагу на те, що місто посилює контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки. В усіх районах столиці вже працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог. Ці групи складаються з представників районних держадміністрацій, Держпродспоживслужби, департаменту благоустрою, Національної поліції та муніципальної охорони", – пояснив мер.

За його словами, ці групи щодня перевіряють дотримання протиепідемічних вимог у діяльності закладів торгівлі, громадського харчування, побутових послуг тощо. І в разі недотримання працівниками чи відвідувачами встановлених правил складають протокол про адміністративне порушення.

"Нагадаю, штрафи за такі порушення для громадян становлять від 17 до 51 тисячі гривень, а на заклад чекає штраф від 34 до 340 тисяч. А в разі виявлення значних порушень заклад можуть закрити до їхнього усунення", – попередив Кличко.

Він підкреслив, що за місяць роботи групи перевірили вже понад 2 тисячі об’єктів та склали 325 протоколів про порушення.

Всі вони стосувалися роботи ресторанів та нічних клубів, які ще не мали права відкриватися, а також недотримання маскового режиму та соціальної дистанції громадянами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в Україні мають намір посилити адміністративну відповідальність за недотримання маскового режиму в приміщеннях і громадському транспорті.