У Києві посеред вулиці утворився "фонтан": усе затягнуло парою. Відео

У Києві у вівторок, 26 травня, трапився черговий прорив труби з водою, у результаті чого посеред вулиці утворився "фонтан", усе навколо затягнуло парою.

Інцидент відбувся неподалік від станції метро "Деміївська" у Голосіївському районі столиці. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Черговий фонтан із труби влаштували на "радість" киянам", – йдеться у дописі.

У Києві посеред вулиці утворився "фонтан"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Солом'янському районі Києва 20 травня прорвало трубу з водою, внаслідок чого утворився справжній великий "гейзер". Інцидент трапився на вулиці Леваневського.