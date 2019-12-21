У Києві популярна іграшка ледь не вбила дитину

Хімічний опік легенів отримала в Києві 4-річна дівчинка Яся через гру з популярною іграшкою "слайм", яка розтягується.

Про це повідомляє ТСН. Дівчинка вдихнула шматочок "гумки" і потрапила в реанімацію, де провела два тижні. Її довелося вводити в медикаментозний сон.

Дівчинка грала з желеподібною субстанцією, яка мала приємний запах. За словами батьків, вона могла засунути шматочок "слайм" в ніс і вдихнути. Увечері у дитини з'явився кашель. Коли батьки звернулися до медиків, стало ясно, що в бронхах дівчинки знаходиться речовина, що нагадує клей.

"Виявили велику кількість сторонніх тіл в бронхах обох легень. В результаті виявилося, що це слайм", – розповіла хірург дитячої лікарні "Охматдит" Ванда Мілінецкая.

Слайм виявилися смертельно небезпечними slimefactory.ru

Бронхи дитині чистили три рази під загальним наркозом. Тепер Яся починає відновлюватися, проте лікарі не можуть дати прогнозів, адже раніше не стикалися з подібними отруєннями.

До складу "слайма" входить тетраборат натрію або борна кислота.

"Борна кислота, або тетраборат натрію, за чотирибальною шкалою має токсичність "двійку" – це означає, що вона при тривалому контакті зі шкірою може викликати алергічні реакції. Якщо її спробувати на смак, може викликати і запаморочення", – розповів учитель хімії Олексій Головань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму мати переплутала воду з кислотою. Однорічна дівчинка в результаті отримала страшні опіки.

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