У Києві попередили про масове відключення води: оприлюднені адреси

У Києві 5 та 7 червня через ремонтні роботи пройде масштабне відключення води.

Розпочнеться воно із вул. Костянтинівської, де з 9:30 до 24:00 води не буде в будівлях 13 (дитсадок), 8 і 10, повідомляють в прес-службі "Київводоканалу".

7 червня з 10.00 до 24.00 відключать вул. Ломоносова, 52-А, 52/3 (3 і 4 під'їзди) і 54-А.

З 10 ранку 7 червня до 7:30 8 червня водопостачання припиниться на вул. Соляній, 70, вул. Лук'янівській, 1, 5, 7, 9, 11, 15, 13 (дитячий садок), 77, 79, 81, 21, 69/71, 65/67, 27, 63, 29-А, 24, 11, 9 Б, 62, 46 і вул. Трудовій, 7-Б.

У цей же час відключать вул. Олегівську, 43-А, 41, 39, 37, 14-А, 14-В, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 40, 42 (школа-інтернат), 44, 38, 36, 34 -У, 32, 22, 20, 18, 16, 14, 10. Крім цього, до списку потрапили провулок Лук'янівський, 3, 3-А, 6, 11 та вул. Глибочицька, 27, 29/31, 33-37, 43, 63, 53, 67, 71, 101, 103, 44, 46, 48-52, 58.

Також з 10:00 7 червня до 7:30 8 червня води не буде в пров. Косогірному, 4, 8, 8-А, 3-7, 9, на вул. Петровській, 10 і 12 та вул. Нижньоюрківській, 53.

Як писав OBOZREVATEL, з 1 серпня весь Київ може залишитися без води.