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25 травня • оновлено в 12:30
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/ Життя столиці

У Києві – понад 2,6 тисячі заражених коронавірусом: Кличко озвучив статистику

1.8т
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У Києві станом на 25 травня підтвердили 2652 випадки COVID-19. За останню добу коронавірус виявили у 29 осіб.

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Про це повідомив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 29 людей. Серед них – троє медиків. За минулу добу у столиці від коронавірусу померла одна людина. Усього за період пандемії – 60 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2652 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", – підкресли він.

У Києві – понад 2,6 тисячі заражених коронавірусом. Ілюстрація

У Києві – понад 2,6 тисячі заражених коронавірусом. Ілюстрація

"Серед тих, хто захворів (Йдеться про випадки, виявленні за останню добу. – Ред.) 15 жінок віком від 27 до 72 років, дві дівчинки 11-ти та 12-ти років, 11 чоловіків від 37 до 75 років і хлопчик, якому 10 рокiв", – додав Кличко.

За його словами, з цих осіб до лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів, інші залишилися на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Одужали за добу дві людини. Усього коронавірус подолали 360 мешканців столиці", – відзначив мер Києва.

Новина оновлюється.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 245.

    Вилікувалися: 7234. Померли: 623.

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