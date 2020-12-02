У Києві понад 1700 нових хворих на коронавірус

2 грудня у Києві зафіксували 1 735 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом у столиці захворіло вже 74 012 осіб.

З початку пандемії було зафіксовано 1 339 летальних випадків, 16 – за останню добу. Такі дані опубліковані на електронній карті Ради національної безпеки та оборони.

Побороли COVID-19 за минулу добу – 409 осіб, загалом 23 753 мешканці Києва. Нині у столиці 48 910 людей активно хворіють на коронавірусну інфекцію.

У Київській області зафіксовано 975 нових хворих на COVID-19, за добу 12 людей померло.

Одужали від коронавірусу 360 мешканців області.

Як писав OBOZREVATEL, на ранок середи, 2 грудня, в Україні офіційно підтверджено 758 264 випадки коронавірусної інфекції. З них 13 141 – виявлені за минулу добу.