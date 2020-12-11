У Києві понад 160 людей постраждали від ожеледиці

За минулу добу, 10 грудня, у Києві 163 людини постраждали через ожеледицю, яка утворилася внаслідок крижаного дощу.

Про це повідомила керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська, пише "Українська правда".

"Станом на ранок статистики ще немає, але за минулу добу травмовано 150 дорослих і 13 дітей. Частина з них госпіталізовані", – зазначила Вишневська.

Вона додала, що це перший випадок масових звернень до травмпунктів із початку холодів. Раніше звернень через складні погодні умови не фіксували.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в четвер увечері, 10 грудня, на дорогах Києва утворилася ожеледиця і "заблокувала" рух у столиці. У мережі опублікували відео про те, як містяни справлялися з негодою.