У Києві понад 100 важких хворих на коронавірус, – Кличко

У Києві 101 хворий на COVID-19 станом на 28 серпня перебуває у важкому стані.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. За його словами, останніми днями все збільшувалась кількість заражених коронавірусом, які потребують госпіталізації (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На сьогодні в стаціонарах перебувають 486 пацієнтів, із них 22 – діти. 101 хворий у важкому стані. 195 отримують кисневу терапію. 14 – під апаратами ШВЛ", – підкреслив Кличко.

За його словами, ще 60 пацієнтів станом на 28 серпня перебувають в лікарнях із підозрою на COVID-19.

"Не відступає і пневмонія. За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 108 пацієнтів з таким діагнозом. Загалом же запалення легень у столичних медзакладах лікують 893 пацієнти", – відзначив мер Києва.

Він додав, що лікарні першої хвилі працюють майже в режимі інфекційних госпіталів, а тим часом місто підготувало додаткові бази для прийому хворих на коронавірус. Мова про лікарні №5, 17, 6 та 8. Кличко також сказав, що наразі столиці вистачає і медичного персоналу.

Водночас, за його словами, якщо трапиться інфекційний вибух і кількість людей, які потребують госпіталізації, збільшиться в рази, медична система може не впоратися. Тому очільник столиці закликав дотримуватися правил безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 28 серпня вже 12 719 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

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