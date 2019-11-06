У Києві станом на 44-ий тиждень 2019 року зареєстрували 10292 хворих на грип та ГРВІ.

Так, йдеться про 7104 дітей та 3722 дорослих. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, написали на офіційному порталі міста.

Протягом останнього тижня інтенсивність епідемічного процесу перебувала на низькому рівні, захворюваність стала меншою. До медичних закладів за 44-й тиждень госпіталізували 161 особу, із них 141 – дитина.

У Києві понад 10 тисяч жителів захворіли грипом та ГРВІ

З початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 22870 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з осені 2019-го до весни 2020 року в Україні очікується хвиля грипу. Тільки атакуватимуть українців нові, мутовані штами.

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