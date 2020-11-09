У Києві тест на Covid-19 пропонували зробити в МАФі: ціна питання - 950 грн
У Подільському районі Києва на стоянці біля торгового центру з'явився мобільний пункт для здачі аналізів на Covid-19.
Як повідомляє Київ Оперативний, МАФ був встановлений на проспекті Правди, а вартість послуг оцінювалась мінімум в 950 гривень.
У прес-службі патрульної поліції OBOZREVATEL розповіли, що 8 листопада до них надійшло повідомлення про появу цієї малої архітектурної форми.
"Прибувши на місце, патрульні викликали дільничного, який в подальшому буде займатися цією ситуацією", – уточнили в прес-службі.
У ЗМІ з'явилася інформація, що зразки аналізів нібито відвозили до Вишгорода Київської області, але МАФ вже закрили.
Користувачі сотцмереж з гумором поставилися до появи пересувного "медпункту" та запропонували поруч встановити вагончики для прийому іншими лікарями.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв:
Станом на 9 листопада в Україні офіційно підтверджено 469 018 випадків коронавирусной інфекції. З них 8 687 – виявлені за минулу добу.
В Україні почало діяти нове карантинне зонування. Всі населені пункти тепер розділені тільки між "червоною" і "помаранчевої" зонами.