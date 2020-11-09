У Києві тест на Covid-19 пропонували зробити в МАФі: ціна питання - 950 грн

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Життя столиці
4,8 т.
Вагончик був встановлений в Подільському районі столиці

У Подільському районі Києва на стоянці біля торгового центру з'явився мобільний пункт для здачі аналізів на Covid-19.

Як повідомляє Київ Оперативний, МАФ був встановлений на проспекті Правди, а вартість послуг оцінювалась мінімум в 950 гривень.

У прес-службі патрульної поліції OBOZREVATEL розповіли, що 8 листопада до них надійшло повідомлення про появу цієї малої архітектурної форми.

"Прибувши на місце, патрульні викликали дільничного, який в подальшому буде займатися цією ситуацією", – уточнили в прес-службі.

У ЗМІ з'явилася інформація, що зразки аналізів нібито відвозили до Вишгорода Київської області, але МАФ вже закрили.

Вагончик з'явився в Подільському районі Києва.
Вартість послуг оцінювалася мінімум в 950 гривень.

Користувачі сотцмереж з гумором поставилися до появи пересувного "медпункту" та запропонували поруч встановити вагончики для прийому іншими лікарями.

Повідомляється, що зараз пункт припинив свою роботу.
На місце приїжджали співробітники поліції.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

  • Станом на 9 листопада в Україні офіційно підтверджено 469 018 випадків коронавирусной інфекції. З них 8 687 – виявлені за минулу добу.

  • В Україні почало діяти нове карантинне зонування. Всі населені пункти тепер розділені тільки між "червоною" і "помаранчевої" зонами.

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