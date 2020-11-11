У Києві помітили чоловіка, який курить у вагоні метро. Відео

Гліб Іванов Життя столиці 17:46, 11.11.2020 Оновлено: 18:37, 11.11.2020

У київському метрополітені невідомий чоловік закурив у вагоні прямо під час руху поїзда.

Як повідомляє Київ Оперативний, пригода сталася до прибуття на станцію "Видубичі" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Користувачі мережі були обурені вчинком чоловіка, а також тим, що ніхто з пасажирів не зробив йому зауваження.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що поліція затримала зловмисника, який може бути причетний до вбивства чоловіка 10 листопада в Деснянському районі Києва.

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