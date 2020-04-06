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6 квітня • оновлено в 12:04
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У Києві помер відомий український журналіст Клименко

3.6т
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У Києві помер відомий український журналіст Борис Клименко.

Про це в понеділок вночі, 6 квітня, повідомила його дружина Валентина Клименко на своїй сторінці в Facebook.

"Боря пішов...Як цей світ існуватиме без найкращого з людей?!" – написала вона.

У Києві помер відомий український журналіст Клименко

У Києві помер відомий український журналіст Клименко

Facebook/Валентина Клименко

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" уточнило, що 27 березня дружина журналіста повідомила, що у нього трапився ішемічний інсульт.

Клименко був одним із найвідоміших і найбільш професійних журналістів початку 90-х, коли працював київським кореспондентом іспанського агентства ЕФЕ.

Новина оновлюється.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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