У Києві помер професор філології Пономарів

У віці 84 років помер доктор філологічних наук, професор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка – Олександр Пономарів.

Про це "Громадському" розповів директор Інституту журналістики Володимир Різун. За його словами, професор помер 14 жовтня о 7-ій ранку.

"У нього був перелом, він уже рік лежав у лікарні і був у не дуже гарному стані", – сказав він.

Похорон вченого відбудеться у суботу, 17 жовтня. Різун додав, що додаткова інформація про те, коли пройде прощання, з’явиться на сайті закладу. Додамо, що 17 жовтня йому мало б виповнитися 85 років.

Олександр Пономарів був автором понад 250 праць з історії, стилістики та культури української мови. Він також регулярно вів блоги на BBC News Україна, де роз'яснював правила слововживання.

П`ятий президент України Петро Порошенко висловив співчуття рідним та близьким померлого.

"Олександр Данилович завжди був щирим і принциповим борцем за українську мову у нашому суспільстві. Тисячі студентів дізналися тонкощі вживання нашої мови саме завдяки йому. Протягом 40 років він був улюбленцем усіх поколінь випускників журфаку – вихованцями професора є майже вся сучасна медіаспільнота України. Вічна пам’ять великому мовознавцю і талановитому вчителю. Щирі співчуття", – написав політик у своєму Телеграм-каналі.

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