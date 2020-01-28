У Києві поменшало парковок на тротуарах: що трапилося

У Києві стало менше парковок на тротуарах. Зокрема, одну з таких прибрали у Шевченківському районі, на перехресті вулиць Гончара та Дмитрівської.

Справа в тому, що там завершили встановлювати антипаркувальні стовпці. Про це повідомила пресслужба комунальної корпорації "Київавтодор" на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У корпорації уточнили, що авто, які залишали на тротуарі, зменшували видимість пішоходів для водіїв та навпаки, а ще ускладнювали прохід до переходу.

У Києві поменшало парковок на тротуарах Facebook/"Київавтодор"

У Києві поменшало парковок на тротуарах Facebook/"Київавтодор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 13 січня вперше використали нові евакуатори з бічним завантаженням для вивезення авто порушників правил паркування. Того ж дня одразу було встановлено рекорд – вивезено 103 автомобілі порушників.

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