У Києві можуть обмежити підхід до головної ялинки країни на свята

Під час свят поліція може частково обмежити прохід до головної ялинки Києва на Софійській площі.

Усе залежатиме від рішення влади – чи введуть заборону на масові заходи. Правоохоронці за законом мають право обмежити доступ до таких місць, заявив голова поліції Києва Андрій Крищенко в інтерв'ю РБК-Україна.

Він пояснив, що у разі відмови киян виконувати вимоги поліції – передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

"Я впевнений, що розуміння суспільством проблеми COVID-19 зараз уже стало набагато глибше. Я думаю, люди зрозуміють, що ми намагаємося, передусім, зберегти їхнє здоров'я", – розповів Андрій Крищенко.

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