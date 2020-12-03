У Києві можуть обмежити підхід до головної ялинки країни на свята

Obozrevatel
Obozrevatel
Життя столиці
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Головний поліцейський Києва Андрій Крищенко розповів про роботу поліції на Новий рік

Під час свят поліція може частково обмежити прохід до головної ялинки Києва на Софійській площі.

Усе залежатиме від рішення влади – чи введуть заборону на масові заходи. Правоохоронці за законом мають право обмежити доступ до таких місць, заявив голова поліції Києва Андрій Крищенко в інтерв'ю РБК-Україна.

Він пояснив, що у разі відмови киян виконувати вимоги поліції – передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

"Я впевнений, що розуміння суспільством проблеми COVID-19 зараз уже стало набагато глибше. Я думаю, люди зрозуміють, що ми намагаємося, передусім, зберегти їхнє здоров'я", – розповів Андрій Крищенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що:

  • у Києві карантин вихідного дня, який тривав три тижні поспіль, не показав ефективних результатів.

  • 1 грудня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в Україні, найімовірніше, буде введено так званий інтелектуальний локдаун.

  • Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у грудні локдаун вводити не збираються.

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