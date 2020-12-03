У Києві можуть обмежити підхід до головної ялинки країни на свята
Під час свят поліція може частково обмежити прохід до головної ялинки Києва на Софійській площі.
Усе залежатиме від рішення влади – чи введуть заборону на масові заходи. Правоохоронці за законом мають право обмежити доступ до таких місць, заявив голова поліції Києва Андрій Крищенко в інтерв'ю РБК-Україна.
Він пояснив, що у разі відмови киян виконувати вимоги поліції – передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
"Я впевнений, що розуміння суспільством проблеми COVID-19 зараз уже стало набагато глибше. Я думаю, люди зрозуміють, що ми намагаємося, передусім, зберегти їхнє здоров'я", – розповів Андрій Крищенко.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що:
у Києві карантин вихідного дня, який тривав три тижні поспіль, не показав ефективних результатів.
1 грудня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в Україні, найімовірніше, буде введено так званий інтелектуальний локдаун.
Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у грудні локдаун вводити не збираються.