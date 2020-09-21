У Києві поліцейську "спецоперацію із захоплення кавунів" зняли на відео

У Києві співробітників поліції застали за незвичайною "спецоперацією" – вони перекладали кавуни з фури в багажник службового автомобіля.

Відповідне відео виклали в Facebook "Київ оперативний". У повідомленні йдеться, що події відбувалися в Дніпровському районі столиці.

Також відзначено, що в офіційних джерелах і пресцентрах жодної інформації з приводу інциденту немає.

На кадрах видно, що вантажівка і поліцейський автомобіль стоять на Дніпровській набережній на узбіччі швидкісного шосе.

У коментарях користувачі відзначили, що "героями" ролика стали не патрульні поліцейські, а співробітники Державної служби охорони.

Що відбувалося насправді і які були мотиви дій поліцейських, невідомо.

Люди зробили кілька жартівливих припущень щодо суті "операції".

"Шукають кавуни призовного віку) в Національну гвардію) прямо з машини зняли".

"Було перевантаження, поліція допомогла, щоб не платити штраф!"

"А може, купили або чийсь кум на фурі працює. Але погане за сюжетом можна подумати. У формі, навіть якщо бутерброд купив – вже можна звинуватити в кришуванні".

"Кавуни були заражені коронавірусом, поліція відібрала проби на аналіз".

"План "Перехоплення кавунчиків".

Пізніше в Telegram-каналі "Київ оперативний" виклали той самий ролик із кадрами в зворотній послідовності.

"Дуже сильно кланяючись приносимо вибачення! Насправді все було не так: поліцейські побачили, як із фури просто вилітають кавуни, а тому – зібрали їх і засунули знову в фуру, щоб товар не пропадав", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні досить незвичайним способом вдалися до ремонту битого автомобіля, купленого у США. Як мінімум одну одиницю комплектуючих він отримав від поліцейського автомобіля.