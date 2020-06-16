У Києві поліцейський покарав водія за кинутий недопалок і став героєм мережі. Відео
У Києві водій викинув недопалок із вікна автомобіля, співробітник патрульної поліції провчив його у незвичайний спосіб.
Правоохоронець кинув назад недопалок у машину порушника і став героєм соцмереж. Відповідне відео опубліковане на сторінці "Києва оперативного" у Facebook (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).
Водій обурився такими діями патрульного, і запитав, що було б, якби в машині спалахнула пожежа. На що правоохоронець відповів йому: "Так і було б, згорів би, що поробиш. А як ти думав?".
Також водій звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та його заступника Антона Геращенка, щоб ті "навчили своїх підлеглих правильно поводитися".
Однак більшість користувачів соцмережі вирішили, що поліцейський вчинив правильно: "У цьому відео поліцейський виявився на своєму місці, і прекрасно показав приклад не тільки офіцера, а й громадянина України", "Поліцейський вчинив правильно на 100%", "Коп – красень! Молодець!", "Поліцейському респект! Таких вчити можна тільки такими методами. Розмови не допоможуть!".
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві підлітки влаштували біг по вагону метро і спробували покататися між ними, але їх урезонив один із пасажирів. Довелося застосувати силу.