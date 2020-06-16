У Києві поліцейський покарав водія за кинутий недопалок і став героєм мережі. Відео

У Києві водій викинув недопалок із вікна автомобіля, співробітник патрульної поліції провчив його у незвичайний спосіб.

Правоохоронець кинув назад недопалок у машину порушника і став героєм соцмереж. Відповідне відео опубліковане на сторінці "Києва оперативного" у Facebook (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

Водій обурився такими діями патрульного, і запитав, що було б, якби в машині спалахнула пожежа. На що правоохоронець відповів йому: "Так і було б, згорів би, що поробиш. А як ти думав?".

Також водій звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та його заступника Антона Геращенка, щоб ті "навчили своїх підлеглих правильно поводитися".

Однак більшість користувачів соцмережі вирішили, що поліцейський вчинив правильно: "У цьому відео поліцейський виявився на своєму місці, і прекрасно показав приклад не тільки офіцера, а й громадянина України", "Поліцейський вчинив правильно на 100%", "Коп – красень! Молодець!", "Поліцейському респект! Таких вчити можна тільки такими методами. Розмови не допоможуть!".

Більшість користувачів заступилися за поліцейського Facebook "Києва оперативного"

Більшість користувачів заступилися за поліцейського Facebook "Києва оперативного"

Більшість користувачів заступилися за поліцейського Facebook "Києва оперативного"

Більшість користувачів заступилися за поліцейського Facebook "Києва оперативного"

Більшість користувачів заступилися за поліцейського Facebook "Києва оперативного"

Facebook "Києва оперативного"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві підлітки влаштували біг по вагону метро і спробували покататися між ними, але їх урезонив один із пасажирів. Довелося застосувати силу.