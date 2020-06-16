У Києві поліцейських звинуватили в побитті ветерана війни: подробиці НП

Поліцейських звинуватили в побитті активіста під час протестів під Шевченківським районним судом Києва в понеділок, 15 червня, де обирали запобіжний захід Сергію Стерненко.

Ним виявився аспірант історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, учасник бойових дій на сході України Олександр Кір'яков. Відповідну заяву опублікували на сайті навчального закладу.

В КНУ відзначили, що на опублікованих у ЗМІ фото чітко видно, що Кір'якова б'ють поліцейські, коли той лежить на землі. В університеті заявили, що таке нелюдське ставлення до громадянина, молодого дослідника і ветерана війни за незалежність не вкладається в рамки здорового глузду.

"Коли весь світ захлеснула хвиля протестів проти поліцейського свавілля, коли Україну потрясають гучні скандали, пов'язані зі злочинами, вчиненими поліцією, боляче констатувати, що деякі наші правоохоронці розтоптали Конституцію, забули уроки Революції Переваги – і те, якою трагедією обернулися насильницькі дії їх попередників проти демонстрантів в 2013-2014 роках. Вони не хочуть бачити справжніх ворогів, які щодня вбивають наших захисників на Східному фронті", – підкреслив колега потерпілого Кір'якова.

Вони сподіваються, що заява керівника Національної поліції Києва Андрія Крищенка про відсторонення поліцейських і початок службової перевірки дасть реальні результати.

Заява колег постраждалого активіста Олександра Кір'якова сайт КНУ

Раніше OBOZREVATEL писав, що поліція Києва відсторонила від служби двох правоохоронців, які могли побити учасника протестів під Шевченківським райсудом Києва.