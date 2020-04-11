Мешканка Києва Олександра Навроцька стверджує, що 8 квітня її жорстоко затримали правоохоронці нібито за "порушення карантину" в зв'язку з епідемією коронавірусу. Постраждала отримала множинні забої та гематоми.

Версію поліції, що відбувалося в Лабораторному провулку Києва і чому затримали дівчину, читайте в ексклюзив OBOZREVATEL.

Резонансне відео Олександра опублікувала на своїй сторінці в Facebook. На записі видно, як правоохоронці підбігли до дівчини з криками "поклади телефон", ніхто не представився і не висував ніяких вимог (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).

У Києві поліцейські жорстоко затримали дівчину за порушення карантину facebook.com/aleks.navrotskaya

За словами дівчини, вона вийшла з будинку одна в аптеку за вкрай необхідним препаратом повністю виконавши інструкції на час карантину: одягла маску і навіть рукавички, з собою взяла паспорт.

"Коли я вийшла з дому, на шляху в аптеку вже був натовп поліцейських і кілька моїх сусідів. Я звернулася до співробітників поліції з проханням пояснити, що трапилося. Не отримавши коректної відповіді я перейшла на іншу сторону вулиці щоб уникнути натовпу (що видно на відео ) і почала знімати", – розповіла потерпіла.

Скріншот з відео facebook.com/aleks.navrotskaya

Через кілька хвилин до неї підбігли поліцейські, грубо розмовляли і силою потягли в автобус набитий людьми. Дівчина зазначила, що в ньому було близько 30 людей, деякі були без масок.

"Коли мене затримували, мені вивернули руку, почали крутити, як якусь терористку. Я кілька разів втрачала свідомість. Швидку мені поліція не викликала, хоча про це просили кілька разів. У несвідомому стані мене затягли в автобус, пізніше мене в ньому поставили на коліна. Я просто була шокована", – додала Олександра.

Скріншот з відео facebook.com/aleks.navrotskaya

Вона зазначила, що поліцейські заборонили дзвонити адвокату і родичам. Потім автобус з людьми доставили в Печерський райвідділ. Олександра підкреслила, що ніяких пояснень щодо причини її затримання ніхто не надав.

"Склали протоколи про адмінистративне правопорушення. Тепер мені загрожує штраф на 17-35 тисяч гривень і ще штраф за непокору працівнику поліції. Відпустили мене десь через 4 години, при цьому написали в журналі, що в райвідділ я була "запрошена"", – написала дівчина.

Постраждала припустила, що агресія з боку поліції могла бути пов'язана з тим, що правила карантину "розв'язали їм руки" щодо сусідів, які протестували проти місцевого будівництва.

Олександра прикріпила фото протоколу і висновку лікаря з травмпункту. Діагноз дівчини: множинні забої і гематоми обох гомілок і правого плеча, торакалгія (больовий синдром колючого або ниючого характеру, який локалізується в грудному відділі хребта).

Довідка з медпункту facebook.com/aleks.navrotskaya

Протокол facebook.com/aleks.navrotskaya

Протокол facebook.com/aleks.navrotskaya

Відео затримання дівчини в Києві:

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