У Києві патрульні поліцейські допомогли вагітній, якій раптово стало погано. Вони супроводили авто з жінкою просто до пологового будинку, коли дороги міста були сковані заторами.

Це трапилося у четвер вранці, 27 лютого, написала пресслужба патрульної поліції Києва на своїй сторінці у Facebook.

Тоді екіпаж правоохоронців рухався вулицею Олександра Довженка, слідкуючи за безпекою дорожнього руху. Раптово до поліцейських звернувся стурбований чоловік, який розповів, що у його авто – дружина, яка перебувала на останніх місяцях вагітності та якій стало погано.

Так, подружжя попрямувало до медичного закладу, але через величезні затори зробити це швидко було неможливо. Тому чоловік попросив поліцейських супроводу до пологового будинку.

У Києві поліцейські влаштували кортеж вагітній, якій стало погано

"Патрульні Мирослав Пінчук та Артур Калін, не гаючи ані хвилини, використовуючи спецсигнали, супроводили подружжя до одного з пологових будинків столиці. Трохи згодом "кортеж" прибув до місця призначення, де жінку передали лікарям. За миттєву реакцію та рішучі дії родина висловила подяку патрульним. Наразі майбутня мама почуває себе добре, її життю та здоров’ю нічого не загрожує", – йдеться у дописі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві патрульні поліцейські, незважаючи на те, що поспішали на виклик, допомогли вчасно доставити до лікарні жінку, у якої починалися пологи.

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