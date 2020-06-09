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9 червня • оновлено в 12:08
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У Києві поки не відкриють зали кафе та ресторанів: у КМДА назвали причину

1.7т
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У Київській міській державній адміністрації станом на 9 червня не бачили підстав для відкриття залів ресторанів і кафе столиці у межах послаблення карантину.

Причиною став високий показник захворюваності на COVID-19, який спостерігався у останні кілька днів. Про це розповів радник мера Києва, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко у коментарі "РБК-Україна".

За його словами, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій навряд буде розглядати дане питання уже цього тижня.

У Києві поки не відкриють зали кафе та ресторанів. Ілюстрація

У Києві поки не відкриють зали кафе та ресторанів. Ілюстрація

"Поки для цього немає жодних підстав. Сьогодні показник інтенсивності (Захворювання на COVID-19. – Ред.) – 15,23 осіб на 100 тисяч населення. Відповідно, буде залежати від епідемічної ситуації", – пояснив Бондаренко.

Він відзначив, що прогнози давати досить складно, адже з 31 травня спостерігалась тенденція зростання заражень коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, водночас станом на ранок 9 червня коронавірус у Києві підтвердили у 3523 осіб. З них у 33 захворювання виявили за останню добу.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Карантин в Україні Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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