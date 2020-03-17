У мережі з'явилися фото з чергами в Києві в умовах карантину. Так, у багатьох установах, зокрема, аптеках, пошті, люди дотримуються дистанції і правил поведінки в людних місцях.

Підтверджувальний знімок розмістила в Facebook-спільноті Сусіди.Голосіїв киянка Оксана Старкова. Вона сфотографувала чергу в аптеку вранці 17 березня.

"Сьогодні вранці черга в аптеку. Всі дотримуються дистанції. Всередину пускають по кілька чоловік", – написала вона.

Зразкова черга в Києві Facebook Сусіди.Голосіїв

У коментарях користувачі повідомили, що бачили подібні черги також у відділеннях Нової пошти і біля банкоматів.

"На Новій пошті також, на вулиці і на відстані один від одного", "Біля Привату теж все так було", – повідомили кияни.

Черга в Києві в умовах карантину Facebook Сусіди.Голосіїв

Черга в Києві в умовах карантину Facebook Сусіди.Голосіїв

При цьому в коментарях відзначили, що дотримуватися дистанції – гарна звичка і висловили надію, що вона залишиться після закінчення карантину.

"О, ну тепер мені не страшно піти", "Дуже хочеться, щоб ця гарна звичка (дотримуватися дистанції) залишилася і після карантину. Особливо, біля банкоматів", – написали користувачі.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Пост Оксани Старкової Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на введений із 17 березня карантин, на вулицях Києва утворилися затори, а продавці в магазинах працюють без захисних масок.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!