У мережі з'явилися фото з чергами в Києві в умовах карантину. Так, у багатьох установах, зокрема, аптеках, пошті, люди дотримуються дистанції і правил поведінки в людних місцях.
Підтверджувальний знімок розмістила в Facebook-спільноті Сусіди.Голосіїв киянка Оксана Старкова. Вона сфотографувала чергу в аптеку вранці 17 березня.
"Сьогодні вранці черга в аптеку. Всі дотримуються дистанції. Всередину пускають по кілька чоловік", – написала вона.
Зразкова черга в Києві
Facebook Сусіди.Голосіїв
У коментарях користувачі повідомили, що бачили подібні черги також у відділеннях Нової пошти і біля банкоматів.
"На Новій пошті також, на вулиці і на відстані один від одного", "Біля Привату теж все так було", – повідомили кияни.
Черга в Києві в умовах карантину
Facebook Сусіди.Голосіїв
Черга в Києві в умовах карантину
Facebook Сусіди.Голосіїв
При цьому в коментарях відзначили, що дотримуватися дистанції – гарна звичка і висловили надію, що вона залишиться після закінчення карантину.
"О, ну тепер мені не страшно піти", "Дуже хочеться, щоб ця гарна звичка (дотримуватися дистанції) залишилася і після карантину. Особливо, біля банкоматів", – написали користувачі.
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Пост Оксани Старкової
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на введений із 17 березня карантин, на вулицях Києва утворилися затори, а продавці в магазинах працюють без захисних масок.
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