У Києві показали перший тунель до нових станцій метро: вражаючі фото

У мережі з’явилися фото першого тунелю метро на Виноградар у Києві.

На знімках зображений вентиляційний ходок між станціями "Мостицька" та "Проспект Правди", написала пресслужба КП "Київський метрополітен" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Також на фото видно, як поряд почали готувати котлован для монтажно-щитової камери, з якої тунелепрохідний щит рухатиметься від "Мостицької" до "Сирця". Роботи з будівництва станом на середину листопада тривали паралельно на кількох будівельних майданчиках.

У Києві показали перший тунель до нових станцій метро Facebook Сергія Гринкевича

Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві Facebook Сергія Гринкевича

Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві Facebook Сергія Гринкевича

Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві Facebook Сергія Гринкевича

Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві Facebook Сергія Гринкевича

Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві Facebook Сергія Гринкевича

Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві Facebook Сергія Гринкевича

Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві Facebook Сергія Гринкевича

Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві Facebook Сергія Гринкевича

Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві Facebook Сергія Гринкевича

Котлован для монтажно-щитової камери в метро Києва Facebook Олега Тоцького

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ще у 2018 році Київрада затвердила проєкт побудови лінії метрополітену до житлового масиву Виноградар. Йдеться про першу чергу будівництва, що передбачає дві нові станції – "Мостицька" і "Проспект Правди".

Підприємство "Київський метрополітен" призупинило тендер на будівництво метро на Виноградар. Торги, оголошені в системі ProZorro, довелося "заморозити" через скаргу до Антимонопольного комітету.

Вже у червні 2019 року були опубліковані знімки, на яких було видно, що будівництво "зеленої", Сирецько-Печерської лінії метрополітену тривало.

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