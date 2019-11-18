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18 листопада • оновлено в 17:15
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У Києві показали перший тунель до нових станцій метро: вражаючі фото

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У мережі з’явилися фото першого тунелю метро на Виноградар у Києві.

На знімках зображений вентиляційний ходок між станціями "Мостицька" та "Проспект Правди", написала пресслужба КП "Київський метрополітен" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Також на фото видно, як поряд почали готувати котлован для монтажно-щитової камери, з якої тунелепрохідний щит рухатиметься від "Мостицької" до "Сирця". Роботи з будівництва станом на середину листопада тривали паралельно на кількох будівельних майданчиках.

У Києві показали перший тунель до нових станцій метро

У Києві показали перший тунель до нових станцій метро

Facebook Сергія Гринкевича

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Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві

Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві

Facebook Сергія Гринкевича

Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві

Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві

Facebook Сергія Гринкевича

Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві

Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві

Facebook Сергія Гринкевича

Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві

Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві

Facebook Сергія Гринкевича

Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві

Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві

Facebook Сергія Гринкевича

Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві

Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві

Facebook Сергія Гринкевича

Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві

Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві

Facebook Сергія Гринкевича

Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві

Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві

Facebook Сергія Гринкевича

Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві

Вентиляційний ходок між станціями Мостицька та Проспект Правди у Києві

Facebook Сергія Гринкевича

Котлован для монтажно-щитової камери в метро Києва

Котлован для монтажно-щитової камери в метро Києва

Facebook Олега Тоцького

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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