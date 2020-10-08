У Києві показали чергу зі швидких під "коронавірусною" лікарнею: у мережі почалися суперечки

У мережі спалахнула дискусія через відео черги з карет швидкої допомоги біля Київської міської клінічної лікарні №9, які начебто привезли хворих на COVID-19.

Зокрема, на кадрах видно з півтора десятка припаркованих під медустановою швидких. Ролик з’явився на сторінці Муніципальної варти Києва у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Коронавірусу немає!" – казали вони. Київська клінічна лікарня номер 9. Черга карет швидкої допомоги до інфекційного відділення. У кожному з автомобілів – інфікований COVID-19. Любіть маму та Україну. Мийте руки милом", – йдеться у підписі до ролика.

Він зібрав декілька сотень здивованих лайків, понад 150 репостів і десятки коментарів. У них одні користувачі мережі висловили жах від побаченого і зазначили, що це показує наближення Києва до колапсу в медичній системі.

Швидкі біля Київської міської клінічної лікарні №9. Facebook Муніципальна варта Києва

Натомість інші підписники продовжили говорити, що це неправда, адже "вірусу немає". А ще деякі підкреслили, мовляв, не факт, що показані на відео швидкі привезли саме інфікованих COVID-19, а не інших хворих.

"Жах", "Зате весілля продовжують гуляти, і маски носити на підборідді", "Носіть медичні маски правильно! В Італії штраф 1000 євро вже, за неносіння масок", "Ви впевнені, що всі ці швидкі привезли людей хворих саме на COVID-19? Ви в кожне авто залізли і уточнили інформацію?", "Головний лікар цього закладу сказав, що це не з ковід", "Це там ті, хто в нього не вірить", – ділилися думками користувачі.

Зауважимо, що в Україні наплив нових пацієнтів настільки стрімкий і великий, що лікарі дійсно не в змозі оперативно приймати нових хворих на COVID-19. OBOZREVATEL підготував показовий огляд тих областей, де швидкість поширення хвороби починає перевищувати можливості медичної системи.

Реакція користувачів мережі. Facebook Муніципальна варта Києва

Коментарі користувачів. Facebook Муніципальна варта Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 7 жовтня, коронавірусом у Києві заразилися 422 людини, у Київській області зафіксували 199 нових хворих. Усього в столиці інфіковані вже 25 896 осіб, в області – 10 490.