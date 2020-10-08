У Києві показали чергу зі швидких під "коронавірусною" лікарнею: у мережі почалися суперечки

У мережі спалахнула дискусія через відео черги з карет швидкої допомоги біля Київської міської клінічної лікарні №9, які начебто привезли хворих на COVID-19.

Зокрема, на кадрах видно з півтора десятка припаркованих під медустановою швидких. Ролик з’явився на сторінці Муніципальної варти Києва у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Коронавірусу немає!" – казали вони. Київська клінічна лікарня номер 9. Черга карет швидкої допомоги до інфекційного відділення. У кожному з автомобілів – інфікований COVID-19. Любіть маму та Україну. Мийте руки милом", – йдеться у підписі до ролика.

Він зібрав декілька сотень здивованих лайків, понад 150 репостів і десятки коментарів. У них одні користувачі мережі висловили жах від побаченого і зазначили, що це показує наближення Києва до колапсу в медичній системі.

Натомість інші підписники продовжили говорити, що це неправда, адже "вірусу немає". А ще деякі підкреслили, мовляв, не факт, що показані на відео швидкі привезли саме інфікованих COVID-19, а не інших хворих.

"Жах", "Зате весілля продовжують гуляти, і маски носити на підборідді", "Носіть медичні маски правильно! В Італії штраф 1000 євро вже, за неносіння масок", "Ви впевнені, що всі ці швидкі привезли людей хворих саме на COVID-19? Ви в кожне авто залізли і уточнили інформацію?", "Головний лікар цього закладу сказав, що це не з ковід", "Це там ті, хто в нього не вірить", – ділилися думками користувачі.

Зауважимо, що в Україні наплив нових пацієнтів настільки стрімкий і великий, що лікарі дійсно не в змозі оперативно приймати нових хворих на COVID-19. OBOZREVATEL підготував показовий огляд тих областей, де швидкість поширення хвороби починає перевищувати можливості медичної системи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 7 жовтня, коронавірусом у Києві заразилися 422 людини, у Київській області зафіксували 199 нових хворих. Усього в столиці інфіковані вже 25 896 осіб, в області – 10 490.