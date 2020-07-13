У Києві похолодає: синоптики дали прогноз на тиждень

У Києві з понеділка, 13 липня, і до п'ятниці, 17 липня, буде здебільшого суха, втім, доволі прохолодна (як на літо) погода. Дощі із грозами очікуються лише в останню добу.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер буде з потужністю від 3-8 м/с до 7-12 м/с.

Так, у понеділок вдень, 13 липня, у столиці очікується +19...+21 градус тепла. Буде сухо, проте доволі хмарно.

У вівторок, 14 липня, також опади не передбачаються. Вночі буде +11...+13 градусів, а вдень температура підніметься до +21...+23. У середу, 15 липня, погода буде такою самою.

У четвер, 16 липня, у Києві все ще буде сухо і хмарно. Вночі очікується +13...+15 градусів, а вдень – близько +22...+24. У п'ятницю, 17 липня, хоч температурні значення будуть аналогічними, проте підуть дощі із грозами.

Прогноз погоди у Києві Скриншот/Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що серпень в Україні буде спекотним із мінімальною кількістю опадів у першій половині місяця.