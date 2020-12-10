У Києві почав дорожчати проїзд у маршрутках

У Києві з 12 грудня на одну гривню подорожчає вартість проїзду у маршрутках № 442 та № 442-д.

Як розповіли OBOZREVATEL у компанії-перевізнику, на такий крок вони були змушені піти з кількох причин.

"Ми не будемо піднімати (вартість проїзду – Ред.), а стабілізувати. Щоб вони були однакові по місту Києву – як в міському (комунальному – Ред.), так і у нас в приватному. Тобто, було 7 гривень, а стане 8 гривень", – розповів директор "Політехавто-Б" Іван Бацан.

Він уточнив, що на відміну від комунального транспорту, приватним перевізникам не компенсують проїзд пільгових категорій пасажирів.

"Близько 30% (пасажирів – Ред.) ми возимо пенсіонерів. Зараз в основному вони їздять. Це одна з причин, чому ми стабілізуємо ціни. Друга – повністю впав пасажиропотік в Києві. Не тільки на наших, а й на всіх маршрутах по місту. через епідемію. Далі буде ще гірше", – резюмував Бацан.

Перевізник заявляє, що змушений піднімати ціни. EasyWay

Вартість підвищиться на одну гривню. EasyWay

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА OBOZREVATEL відзначили, що приватні перевізники не зобов'язані погоджувати підвищення цін на проїзд.

"Так як на сьогоднішній день ціни на пасажирські перевезення у режимі маршрутного таксі не регульовані, то вони тільки повідомляють про те, що підвищують (вартість – Ред.). А узгодження – такого немає", – уточнили в КМДА.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства спрогнозувало зростання інфляції на початку 2021 року.