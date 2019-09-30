У Києві почнуться "температурні гойдалки": якою буде погода на початку жовтня

У Києві з понеділка, 30 вересня, переважатиме тепла погода, місцями можливі дощі. Максимальна температура повітря складе +23.

30 вересня синоптики Укргідрометцентру пообіцяли опади і +21 градус. Також дощ йтиме і вночі у вівторок, але удень припиниться, термометри покажуть +14...+16 градусів.

У середу "температурні гойдалки" знову полетять вгору – денна температура складе +23, буде мінлива хмарність і сухо.

3 жовтня цілу добу йтиме дощ – невеликий вночі і значний удень. При цьому очікується +19. З п'ятниці у Києві знову похолодає до +11...13, також будуть опади.

Дощі в кінці тижня будуть і в інших областях України, окрім східних і південних.

Погода в Україні Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, 30 вересня в Україні буде тепла і приємна погода, проте у більшість регіонах пройдуть дощі. Це зачепить усі регіони, крім півдня та сходу.

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