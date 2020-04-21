У Києві почали закривати "карантинні" блокпости. Фотофакт

На в'їздах у Київ 21 квітня демонтували деякі блокпости, які були встановлені в рамках посилення контролю через поширення коронавірусу COVID-19 16 квітня.

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Про це свідчить фото кореспондента "Апострофа", зняте на одному з пропускних пунктів. Такі блокпости були організовані для ретельного температурного скринінгу.

На знімку видно, що на вулиці Богатирській, де раніше був встановлений один із пунктів, зняли посилений контроль.

У Києві почали закривати "карантинні" блокпости Апостроф

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