У Києві почали закривати "карантинні" блокпости. Фотофакт

На в'їздах у Київ 21 квітня демонтували деякі блокпости, які були встановлені в рамках посилення контролю через поширення коронавірусу COVID-19 16 квітня.

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Про це свідчить фото кореспондента "Апострофа", зняте на одному з пропускних пунктів. Такі блокпости були організовані для ретельного температурного скринінгу.

На знімку видно, що на вулиці Богатирській, де раніше був встановлений один із пунктів, зняли посилений контроль.

У Києві почали закривати "карантинні" блокпости Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL:

з 16 квітня на в'їздах до Києва був посилений контроль через поширення коронавірусу COVID-19. Водіям і пасажирам транспорту почали обов'язково вимірювати температуру.

Через це там утворилися масштабні затори.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на в'їздах до Києва за 16 квітня виявили 40 осіб із підвищеною температурою тіла. Нікого з них у місто не пустили.

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