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21 квітня • оновлено в 12:41
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У Києві почали закривати "карантинні" блокпости. Фотофакт

2.1т
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На в'їздах у Київ 21 квітня демонтували деякі блокпости, які були встановлені в рамках посилення контролю через поширення коронавірусу COVID-19 16 квітня.

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Про це свідчить фото кореспондента "Апострофа", зняте на одному з пропускних пунктів. Такі блокпости були організовані для ретельного температурного скринінгу.

На знімку видно, що на вулиці Богатирській, де раніше був встановлений один із пунктів, зняли посилений контроль.

У Києві почали закривати "карантинні" блокпости

У Києві почали закривати "карантинні" блокпости

Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • з 16 квітня на в'їздах до Києва був посилений контроль через поширення коронавірусу COVID-19. Водіям і пасажирам транспорту почали обов'язково вимірювати температуру.

  • Через це там утворилися масштабні затори.

  • Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на в'їздах до Києва за 16 квітня виявили 40 осіб із підвищеною температурою тіла. Нікого з них у місто не пустили.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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