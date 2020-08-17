У Києві почали встановлювати флагшток для найвищого прапора України: Кличко показав відео

Мер Києва Віталій Кличко в понеділок вранці, 17 серпня, навідався на будмайданчик, де вже почали встановлювати флагшток для найвищого і головного прапора України.

Про це міський голова написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Зранку навідався на будмайданчик, де встановлюють найбільший, головний прапор України. Роботи активно тривають. І напередодні Дня Державного Прапора ми відкриємо меморіал", – підкреслив Кличко.

Він також зазначив, що зводять найбільший у країні флагшток за кошти меценатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві над Дніпром підняли у небо прапор Білорусі на знак підтримки активістів, які вийшли на вулиці країни-сусідки.