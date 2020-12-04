У Києві почали продавати перші новорічні ялинки: озвучено ціни

У Києві почали продавати новорічні ялинки. Перший базар відкрився неподалік станції метро Дорогожичі.

Ринок є повністю офіційним. Усі дерева мають спеціальні чіпи, а продавці демонструють потрібні документи, йдеться у сюжеті телеканалу "Київ" (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця).

Ціни на ялинки та сосни різні: від 200 до 1,5 тис. грн.

Однак кияни не поспішають купувати новорічні деревця, мовляв, ще рано.

Раніше Держлісагенство опублікувало ціни на новорічні дерева. У Києві їх мають продавати по ціні у 106 грн.

Напередодні свят державна лісова охорона застерігає населення від самовільних рубок хвойних дерев:

на кожній легальній ялинці є бирка або чіп;

ялинка без електронного чіпа вважатиметься краденою. У ній вказується, з якого лісгоспу і навіть і з якого лісництва була вирубана ялинка, на якій плантації новорічних дерев її заготовили;

дерева без електронних чіпів вважаються незаконно здобутими, за що передбачено покарання.

Які прогнозують ціни на ялинки в Україні Держлісагенство

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під час новорічних свят, поліція може частково обмежити прохід до головної ялинки Києва на Софійській площі.