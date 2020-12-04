У Києві почали продавати перші новорічні ялинки: озвучено ціни

У Києві почали продавати новорічні ялинки. Перший базар відкрився неподалік станції метро Дорогожичі.

Ринок є повністю офіційним. Усі дерева мають спеціальні чіпи, а продавці демонструють потрібні документи, йдеться у сюжеті телеканалу "Київ" (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця).

Ціни на ялинки та сосни різні: від 200 до 1,5 тис. грн.

Однак кияни не поспішають купувати новорічні деревця, мовляв, ще рано.

Раніше Держлісагенство опублікувало ціни на новорічні дерева. У Києві їх мають продавати по ціні у 106 грн.

Напередодні свят державна лісова охорона застерігає населення від самовільних рубок хвойних дерев:

на кожній легальній ялинці є бирка або чіп;

ялинка без електронного чіпа вважатиметься краденою. У ній вказується, з якого лісгоспу і навіть і з якого лісництва була вирубана ялинка, на якій плантації новорічних дерев її заготовили;

дерева без електронних чіпів вважаються незаконно здобутими, за що передбачено покарання.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під час новорічних свят, поліція може частково обмежити прохід до головної ялинки Києва на Софійській площі.