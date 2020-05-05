У Києві почали послаблювати карантин: як працюють кав'ярні та фастфуди
У Києві з 5 травня розпочалося незначне послаблення карантину, який ввели через поширення коронавірусу COVID-19. У столиці України дозволили роботу МАФів із фастфудом та напоями, щоправда, із особливими вимогами.
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Зокрема, такі заклади тепер працюють лише "на виніс", без можливості для клієнтів споживати продукцію на місці. Про це йдеться у відповідному розпорядженні керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яке опублікувала КМДА на своєму сайті (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Як працюють МАФи із фастфудом та напоями
Так, у розпорядженні йдеться саме про стаціонарні та пересувні тимчасові споруди закритого типу. Тобто такі, у яких приготування здійснюється всередині, без доступу споживачів.
З 5 травня продаж фастфуду чи напоїв має відбуватися лише "на виніс". Водночас споживання продукції на місці – не допускається.
Реалізація їжі швидкого приготування, напоїв має відбуватися через спеціально обладнане віконце видачі. МАФи мають забезпечити відвідувачів доступом до антисептику, серветками, рукавичками.
Також у таких закладах повинні дотримуватися протиепідемічних вимог та дезінфекційних заходів. Йдеться про масковий режим, щоденну термометрію персоналу, організацію безпечного збору використаних засобів індивідуального захисту та їхньої утилізації, забезпечення дотримання дистанції, щонайменше, у 1,5 м.
Що відкриватимуть далі
Мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, що повністю запроваджувати перший етап послаблення обмежень столиця розпочне з 12 травня. Тоді з певними вимогами почнуть працювати такі заклади:
Непродовольчі магазини (площею до 300 кв. м.);
Перукарні та салони краси;
Кав'ярні та ресторани ("на виніс");
Парки та сквери;
Тимчасові споруди (кіоски);
Невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші);
Адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори;
Автокінотеатри.
Водночас в усіх установах та на підприємствах буде: обов'язкова термометрія працівників та відвідувачів, правила безпеки, заборона клієнтам входити без маски.
Закритими на першому етапі послаблення карантину залишаться: школи, дитячі садочки, спортивні та дитячі майданчики, прибережні зони відпочинку, а також великі торговельні центри та магазини.
Громадський транспорт на цьому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес має вирішити питання підвезення працівників на роботу. Метро у Києві відкриється рішенням уряду, а от роботу приміського транспорту пообіцяли відновити найперше.
У публічних місцях всі кияни мають і надалі дотримуватися правил безпеки і бути в масках.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України вирішив послабити карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу, з 11 травня. Водночас сам карантин продовжили до 22 травня.