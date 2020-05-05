У Києві почали послаблювати карантин: як працюють кав'ярні та фастфуди

У Києві з 5 травня розпочалося незначне послаблення карантину, який ввели через поширення коронавірусу COVID-19. У столиці України дозволили роботу МАФів із фастфудом та напоями, щоправда, із особливими вимогами.

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Зокрема, такі заклади тепер працюють лише "на виніс", без можливості для клієнтів споживати продукцію на місці. Про це йдеться у відповідному розпорядженні керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яке опублікувала КМДА на своєму сайті (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як працюють МАФи із фастфудом та напоями

Так, у розпорядженні йдеться саме про стаціонарні та пересувні тимчасові споруди закритого типу. Тобто такі, у яких приготування здійснюється всередині, без доступу споживачів.

З 5 травня продаж фастфуду чи напоїв має відбуватися лише "на виніс". Водночас споживання продукції на місці – не допускається.

У Києві почали послаблювати карантин. Ілюстрація

Реалізація їжі швидкого приготування, напоїв має відбуватися через спеціально обладнане віконце видачі. МАФи мають забезпечити відвідувачів доступом до антисептику, серветками, рукавичками.

Також у таких закладах повинні дотримуватися протиепідемічних вимог та дезінфекційних заходів. Йдеться про масковий режим, щоденну термометрію персоналу, організацію безпечного збору використаних засобів індивідуального захисту та їхньої утилізації, забезпечення дотримання дистанції, щонайменше, у 1,5 м.

Що відкриватимуть далі

Мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, що повністю запроваджувати перший етап послаблення обмежень столиця розпочне з 12 травня. Тоді з певними вимогами почнуть працювати такі заклади:

Непродовольчі магазини (площею до 300 кв. м.);

Перукарні та салони краси;

Кав'ярні та ресторани ("на виніс");

Парки та сквери;

Тимчасові споруди (кіоски);

Невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші);

Адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори;

Автокінотеатри.

Робота перукарень у Києві. Ілюстрація

Водночас в усіх установах та на підприємствах буде: обов'язкова термометрія працівників та відвідувачів, правила безпеки, заборона клієнтам входити без маски.

Закритими на першому етапі послаблення карантину залишаться: школи, дитячі садочки, спортивні та дитячі майданчики, прибережні зони відпочинку, а також великі торговельні центри та магазини.

Громадський транспорт на цьому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес має вирішити питання підвезення працівників на роботу. Метро у Києві відкриється рішенням уряду, а от роботу приміського транспорту пообіцяли відновити найперше.

У публічних місцях всі кияни мають і надалі дотримуватися правил безпеки і бути в масках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України вирішив послабити карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу, з 11 травня. Водночас сам карантин продовжили до 22 травня.

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