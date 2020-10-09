Кличко почав будівництво ще одного грандіозного пішохідного моста в Києві. Фото проєкту
Міст на Оболонській набережній матиме три прольоти
Його ширина становитиме 4 метри, а довжина – 164
Спиратиметься конструкція на 4 опори, дві з яких буде розташовано в протоці
У Києві 9 жовтня розпочали будівництво нового пішохідного моста з Оболонської набережної на острів "Оболонський".
Початок робіт перевірив Віталій Кличко, повідомили на сайті мера столиці.
"Плануємо реалізувати цей важливий для оболонців, киян і гостей столиці проєкт уже в середині наступного року. Міст з’єднає Оболонську набережну (у районі гольф-центру) з островом "Оболонський", – сказав він.
За словами Кличка, міст матиме цікавий архітектурний вигляд, підсвічуватиметься у вечірній і нічний час. Його зроблять комфортним для пересування маломобільних груп населення.
На мосту та прилеглій території буде облаштовано відеоспостереження, здійснено також благоустрій на острові з мінімальним втручанням у природний ландшафт, уточнив мер.
"Облаштуємо там зону для купання, щоб у киян було більше чудових місць для відпочинку. Важливо, що пішохідний міст не заважатиме проходу маломірних суден до затоки "Оболонь", – сказав Кличко.
Будівництво здійснюватиметься коштом меценатів.
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