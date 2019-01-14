У Києві почалася зміна погоди: оголошено штормове попередження

У Києві з 14 січня почався тиждень невеликих морозів та опадів. Середня денна температура становитиме приблизно -3.

До кінця понеділка сніжитиме, також очікуються пориви вітру до 20 м/с, повідомили в Укргідрометцентрі. Погодні умови визначили як потенційно небезпечні.

У ніч на 15 січня продовжить йти сніг, а температура буде від 6 до 8 градусів морозу. Також до кінця доби очікується шквальний вітер.

Погода 14 січня в Києві Укргідрометцентр

Вночі 16 січня обіцяють -6...-8, слабкий вітер і відсутність опадів. Вдень пориви посиляться до 12 метрів на секунду, а мороз складе до -4 градусів.

У ніч на четвер опади знову відновляться, а температура складе до -7. Вдень 17 січня до снігу додастся дощ, проте потеплішає до 1 градуса вище нуля.

У п'ятницю, 18 січня, нічні морози ослабнуть до -1...1, опадів не очікується. Температура вдень буде аналогічна нічній, прогнозується мінлива хмарність.

Таке потепління буде спостерігатися і в інших регіонах України. Найтепліше буде в Криму, де обіцяють до +5.

Погода в Україні

Як писав OBOZREVATEL, з 14 січня синоптики попередили про різку зміну погодних умов. Так, в різних регіонах будуть спостерігатися сніг, дощ, відлига, мороз і сильний вітер.

Зокрема, в західних областях очікується потепління до 0 ... + 3 градусів, водночас у нічний час стовпчики термометрів опустяться до -1 ... -7 градусів.

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