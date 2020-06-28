У Києві почалася пожежа поруч із будинком, де був вибух газу
Пожежа в будинку на Крушельницької. Фото Тамари Кудрявченко; УП
У Києві в неділю, 28 червня, сталася пожежа в багатоповерхівці поруч із будинком на Позняках, де вибухнув газ.
Про це повідомив Telegram-канал "Политика Страны". "Київ оперативний" у Facebook уточнив, що НП сталася на вул. Соломії Крушельницької, 3А.
Попередньо, займання почалося з балкона, полум'я перекинулися на поверх вище.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Дарницькому районі Києва приблизно в 10:00 21 червня стався вибух в житловому будинку. В результаті було пошкоджено декілька поверхів.
25 червня Зеленський передав ключі від 12 квартир постраждалим. Всього протягом місяця передадуть 40 квартир для мешканців пошкодженого будинку.
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