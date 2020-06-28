У Києві почалася пожежа поруч із будинком, де був вибух газу

Пожежа в будинку на Крушельницької. Фото Тамари Кудрявченко; УП

У Києві в неділю, 28 червня, сталася пожежа в багатоповерхівці поруч із будинком на Позняках, де вибухнув газ.

Про це повідомив Telegram-канал "Политика Страны". "Київ оперативний" у Facebook уточнив, що НП сталася на вул. Соломії Крушельницької, 3А.

Попередньо, займання почалося з балкона, полум'я перекинулися на поверх вище.

Як повідомляв OBOZREVATEL: