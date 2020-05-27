У Києві пляжний сезон не розпочнеться 1 червня: коли відкриють і які умови

Пляжний сезон у Києві, незважаючи на заяви про відкриття з 1 червня, затримається. Він зможе початися не раніше 7 червня.

Про це розповів головний санітарний лікар столиці Олег Рубан у коментарі РБК-Україна. За його словами, станом на 27 травня Держпотребслужба і Управління з надзвичайних ситуацій вели обстеження 14 пляжних зон міста.

Відзначається, що вже за результатами таких досліджень пляжам повинні видати так званий "санітарний паспорт". Без нього відкриття не буде.

"Всі ці заходи вже почали, вони можуть проводитися 7-10 днів. Тому можемо говорити, що у найбільш перспективному варіанті відкриття пляжів відбудеться у 7-10 числах (Червня. – Ред.)", – підкреслив Рубан.

У Києві пляжний сезон не розпочнеться 1 червня. Ілюстрація

Він додав, що воду в водоймах можна випробовувати тільки після температури +17...+18 градусів, але станом на 27 травня температура була меншою.

"Тоді ми зможемо провести лабораторне дослідження води і піску, а також питної води. І зможемо говорити про відкриття пляжів в офіційному режимі", – сказав лікар.

У КП "Плесо" в коментарі журналістам відзначили, що підготовка пляжів до купального сезону триває активно, там чекають офіційного повідомлення, роз'яснення від КМДА і від санітарного лікаря міста Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко розповів, що в столиці з 1 червня планують розпочати наступний етап ослаблення карантину, введеного через поширення коронавірусу. Тоді хочуть відкрити дитячі садки, спортивні комплекси і зали, пляжі, кладовища.

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