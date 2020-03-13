У Києві планують вікрити нову лінію для трамваїв від вокзалу: названо маршрут

У Києві планують побудувати нову трамвайну лінію від вулиці Старовокзальної до станції метро "Палац спорту" із заїздом на Вокзальну площу. Влада вже розпочала перемовини з міжнародними фінансовими установами.

Про це розповів заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, йдеться на офіційному порталі міста. Уже було видане відповідне розпорядження №431.

За словами чиновника, ця лінія буде включена в комплексну схему транспорту міста, що є частиною нового генплану столиці.

"Запуск нової трамвайної лінії розвантажить червону гілку і пересадкові вузли метро, скоротить час поїздок до центру міста, оптимізує і зменшить навантаження на транспортні маршрути, а також забезпечить більш комфортне перевезення пасажирів", – підкреслив Густєлєв.

У Києві планують вікрити нову лінію для трамваїв від вокзалу. Ілюстрація

У планах – спорудження трамвайних колій із використанням сучасних технологій, які знизять експлуатаційні витрати, шумоутворення та вібрацію, реконструкція контактної мережі, встановлення пристроїв GPS-моніторингу на трамваях. На зупинках повинні з’явитися інтерактивні інформаційні табло. Також влада має намір облаштувати нові посадкові павільйони.

Замовником робіт визначили комунальне підприємство "Київпастранс", яке протягом 2020-2021 років має забезпечити розробку, експертизу та затвердження проєктної документації. Тому саме будівництво розпочнеться не раніше, аніж у 2021 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Подільсько-Воскресенський міст, який будують уже понад 20 років, буде відкритий для автомобілів до кінця 2020 року. Таку обіцянку дав мер столиці України Віталій Кличко.

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