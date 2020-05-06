У Києві після вибуху на ЧАЕС влаштували масову велогонку: опубліковане унікальне фото

Марина Ліснічук Життя столиці 12:12, 6.05.2020 Оновлено: 12:13, 6.05.2020

У мережі згадали історичну для Києва подію, коли майже одразу після вибуху на ЧАЕС у столиці влаштували велозабіг, у якому взяла участь велика кількість спортсменів, і не лише вітчизняних.

Змагання тривали із 6 по 9 травня 1986 року. Відповідний знімок опублікували в блозі History Ukraine у Twitter.

"6-9.5.1986 – у Києві, враженому радіацією після вибуху на ЧАЕС, стартувала 39-а велогонка Миру", – йдеться у повідомленні.

39-а велогонка Миру 1986 року в Києві
twitter.com/History_Ukraine

Як відомо, уряд СРСР вирішив певний час не попереджати громадян про небезпеку, щоб не зірвати не лише першотравневі демонстрації, а й заплановану 39-ту міжнародну велогонку Миру. Вона тоді тоді стартувала в Києві і проходила далі через Варшаву, Берлін і Прагу.

Так радянське керівництво, хоч і знало про масштабність катастрофи, хотіло приховати факт аварії не тільки від власного народу, а й від міжнародної спільноти.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як влада СРСР зігнала людей на парад після аварії в Чорнобилі, публікуючи фото страшного Першотравня 1986 року.

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