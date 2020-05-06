Головна Новини
6 травня • оновлено в 23:17
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

У Києві після вибуху на ЧАЕС влаштували масову велогонку: опубліковане унікальне фото

2.1т
Читати матеріал російською

У мережі згадали історичну для Києва подію, коли майже одразу після вибуху на ЧАЕС у столиці влаштували велозабіг, у якому взяла участь велика кількість спортсменів, і не лише вітчизняних.

Змагання тривали із 6 по 9 травня 1986 року. Відповідний знімок опублікували в блозі History Ukraine у Twitter.

"6-9.5.1986 – у Києві, враженому радіацією після вибуху на ЧАЕС, стартувала 39-а велогонка Миру", – йдеться у повідомленні.

39-а велогонка Миру 1986 року в Києві

39-а велогонка Миру 1986 року в Києві

twitter.com/History_Ukraine

Як відомо, уряд СРСР вирішив певний час не попереджати громадян про небезпеку, щоб не зірвати не лише першотравневі демонстрації, а й заплановану 39-ту міжнародну велогонку Миру. Вона тоді тоді стартувала в Києві і проходила далі через Варшаву, Берлін і Прагу.

Так радянське керівництво, хоч і знало про масштабність катастрофи, хотіло приховати факт аварії не тільки від власного народу, а й від міжнародної спільноти.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як влада СРСР зігнала людей на парад після аварії в Чорнобилі, публікуючи фото страшного Першотравня 1986 року.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
велосипедист Чорнобильська АЕС
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
10
0
Смішно
3
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Страна основанная и зарожденная на вранье другой быть и не могла. То же самое сейчас происходит на роиссии.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13184.

    Вилікувалися: 2097. Померли: 327.

  • У світі захворіли вже більше 3,7 мільйона осіб, загинули – 261 тисяча.

  • Дослідники встановили зв'язок між ожирінням і смертністю від коронавирусу.

  • Вчені заявили про активні мутації COVID-19 – їх вже було 198!

  • Виявляється, що коронавірусом можна заразитися вдома: чого потрібно побоюватися.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги