У Києві злетіли ціни на воду: скільки будемо платити

У Києві підвищили тарифи на водопостачання. Вартість для місцевих мешканців за 1 кубометр зросла на 85 копійок (без ПДВ).

Таке рішення ухвалили члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні, написала "Судово-юридична газета".

У Києві злетіли ціни на воду

Тарифи споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення:

на централізоване водопостачання – 9,86 грн за 1 кубометр без ПДВ (було 9,01; зростання – на 0,85 грн або 9,43%);

на централізоване водовідведення – 7,49 грн за 1 кубометр без ПДВ (було 7,97; зменшення – на 0,48 грн або 6,02%).

Тарифи споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення:

на централізоване водопостачання – 3,69 грн за 1 кубометр без ПДВ (було 3,62; зростання – на 0,07 грн або 1,93%);

на централізоване водовідведення – 2,41 грн за 1 кубометр без ПДВ (було 7,97; зменшення – на 0,23 грн або 8,71%).

OBOZREVATEL вже повідомляв, що після скасування постанови про граничні ціни на тепло й гарячу воду, у більшості регіонів України можуть піднятися тарифи. Також Кабінет міністрів з 1 січня 2020 року планує затвердити страхову ціну на газ для населення.

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