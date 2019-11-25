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25 листопада • оновлено в 11:52
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У Києві злетіли ціни на воду: скільки будемо платити

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У Києві підвищили тарифи на водопостачання. Вартість для місцевих мешканців за 1 кубометр зросла на 85 копійок (без ПДВ).

Таке рішення ухвалили члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні, написала "Судово-юридична газета".

У Києві злетіли ціни на воду

У Києві злетіли ціни на воду

Тарифи споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення:

  • на централізоване водопостачання – 9,86 грн за 1 кубометр без ПДВ (було 9,01; зростання – на 0,85 грн або 9,43%);

  • на централізоване водовідведення – 7,49 грн за 1 кубометр без ПДВ (було 7,97; зменшення – на 0,48 грн або 6,02%).

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Тарифи споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення:

  • на централізоване водопостачання – 3,69 грн за 1 кубометр без ПДВ (було 3,62; зростання – на 0,07 грн або 1,93%);

  • на централізоване водовідведення – 2,41 грн за 1 кубометр без ПДВ (було 7,97; зменшення – на 0,23 грн або 8,71%).

OBOZREVATEL вже повідомляв, що після скасування постанови про граничні ціни на тепло й гарячу воду, у більшості регіонів України можуть піднятися тарифи. Також Кабінет міністрів з 1 січня 2020 року планує затвердити страхову ціну на газ для населення.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Sam Vik
Sam Vik
Не хрена себе, взлетели 9,86+7,49=17,35 грн./куб. По стране в среднем уже давно больше 30 грн. за куб.
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Так у них тариф даже после повышения ниже чем по стране.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украинская обыденность
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