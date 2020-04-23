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23 квітня • оновлено в 13:37
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У Києві підтвердили понад 1000 випадків коронавірусу: COVID-19 вдарив по дітях та молоді

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У Києві серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус COVID-19, 34 жінки віком від 21 до 84 років, 29 чоловіків віком від 26 до 71 року, а також семеро дітей віком до 17 років (дві дівчини та п'ять хлопців).

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Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 23 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 70 осіб. З них – п'ятеро медикiв. Один випадок, на жаль, летальний", – сказав він.

У Києві підтвердили понад 1000 випадків коронавірусу. Ілюстрація

У Києві підтвердили понад 1000 випадків коронавірусу. Ілюстрація

Кличко підкреслив, що постійно збільшується чисельність хворих медиків – людей, які стоять на передовій, рятують життя та здоров'я інших. Очільник столиці подякував їм та нагадав про доплати.

"На сьогодні вже у Києві загалом 1059 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Занедужали: 34 жінки вiком вiд 21 до 84 років, двоє дівчат віком до 17 років, 29 чоловіків віком вiд 26 до 71 року, п'ятеро хлопців віком до 17 років", – заявив Кличко.

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві

Telegram/Віталій Кличко

За його словами, у медустановах столиці госпіталізовані 24 пацієнти, інші залишилися лікуватися на самоізоляції, під контролем медиків.

"За минулу добу одужало ще шість людей. Усього в столиці одужало 45 киян, які лікувалися від коронавірусу", – підкреслив мер Києва.

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві

Telegram/Віталій Кличко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві та області станом на ранок 23 квітня зафіксували 1510 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 1059 (45 осіб одужали), а на території області – до 451 (33 одужали).

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Місце
Україна Київ
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